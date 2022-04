Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, 30 martie, legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158 2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate."In cazul copilului pentru care s a dispus masura carantinei sau a izolarii…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Parintii care raman acasa cu copiii aflati in carantina sau izolare primesc concediu medical. Legea a fost promulgata Președintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizațiile de asigurari…

- Președintele Klaus Iohannis apromulgat, miercuri, 30 martie, legea potrivit careia parinții nevoiți sa supravegheze copiii sub 18 ani aflați in carantina sau izolare primesc concediu medical și indemnizație, potrivit Administrației Prezidențiale.Legea promulgata astazi de catre președinte are ca obiect…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, informeaza Administratia Prezidentiala. Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. Legea prevede ca asiguratul care ingrijeste un pacient bolnav de cancer in varsta de peste 18…

- Casa de Asigurari de Sanatate Prahova, cu sediul in Municipiul Ploiești, strada Praga, nr.1, Județul Prahova, informeaza ca a fost publicat pe site-ul instituției programul spitalelor și al cabinetelor de medicina de familie care au ca obiect efectuarea activitații de testare cu teste rapide antigen…