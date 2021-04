Stiri pe aceeasi tema

- Parintii din Romania considera ca in primul an de pandemie, cand scoala s-a derulat preponderent online, au platit, in medie, sensibil mai mult decat in 2018 pentru educatia copiilor, potrivit unui comunicat al Organizatiei Salvati Copiii transmis AGERPRES. Potrivit unei anchete realizate…

- Mirela Retegan este, fara nici cea mai mica indoiala, o femeie exemplu. A dat naștere fenomenului “Gașca Zurli” – cel mai original brand de spectacole pentru copii din Romania, este antrenoare de parinți, autoare de carți, este mama și se implica in fel de fel de campanii de soluționare a problemelor…

- Senatrul PSD Gabriela Firea a criticat, marti, renuntarea la proiectul care viza acordarea unor facilitati fiscale pentru educatia timpurie a copiilor, afirmand ca decizia a fost luata de catre Ministerul Finantelor, in conditiile in care Romania are aproape 1,3 milioane de copii care traiesc sub…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, sustine ca nu poate explica de ce intr-o scoala dintr-o localitate cu rata mare de infectare elevii din clasele primare merg toti la cursuri in acelasi timp, iar cei din anii terminali de la gimnaziu si liceu merg doar jumatate din clasa. El afirma ca decizia vine…

- Avem de multe ori tendința sa credem ca dintre romani, doar cei care fac parte din categoria blue collar pleaca din Romania, pentru un trai mai bun peste hotare. Nu mereu se aplica, insa, acest principiu și asta pentru ca numeroase cadre didactice din...

- In vremuri de Pandemie și in stare de alerta prelungita, parinții ai caror copii sunt elevi, trebuie sa aiba opțiunea participarii online a acestora la cursuri, fara alte condiționari. Aceasta cere autoritaților fostul city manager al Oradiei, Dacian Palladi, tata a doi copii minori.

- Aș mai fi putut continua cu exemple de parerologi de pe internet și de la scara blocului, dar nu suporta hartia și spațiul. Pandemia de prostie generata de lipsa de educație este chiar o conspirație mondiala pentru care, ce sa vezi, nu exista niciun vaccin.Comentatori din vocație, gica-contra din pasiune,…

- Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile anunta 15 cazuri confirmate de gripa in saptamana 28 decembrie - 3 ianuarie, fața de aproape 500 in saptamana similara a sezonului trecut, transmite Mediafax. La nivel național, numarul total de cazuri de infecții respiratorii…