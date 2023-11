Stiri pe aceeasi tema

- Consfatuirea anuala a profesorilor de Religie din județul Alba, la caminul ”Peregrinus”. Cuvantul arhiepiscopului Irineu Caminul bisericesc „Peregrinus” din Alba Iulia a gazduit marți Consfatuirea anuala a profesorilor de religie din județul Alba. In debutul evenimentului, Arhiepiscopul Irineu a fost…

- In calitate de Rector al Universitații ,,1 Decembrie 1918”, am avut onoarea sa lucrez cu Marius Hațegan. Intr-o forma reala, aplicata și concreta, in mai multe proiecte avand ca baza universitatea și cu rezultate care au aratat, cui mai avea dubii, ca, oricum am privi lucrurile, calitatea unei comunitați…

- Comunicat de presa| Marius Hategan, președinte PNL Alba Iulia: Albaiulienii știu ce s-a facut, cand și cat s-a facut și, mai ales, de catre cine In timp ce unii trimit in spațiul public mesaje super optimiste despre cum și cat se face de trei ani incoace, noi alegem sa purtam un dialog cu oamenii, in…

- Ministrul Energiei din Romania, Sebastian-Ioan Burduja, a susținut vineri, 22 septembrie, o conferința de presa la sediul Partidului Național Liberal (PNL) Mureș. La intalnirea cu reprezentanții mass media au participat și Ciprian Dobre – prefectul județului Mureș și președinte al PNL Mureș, Mara Toganel…

- Intr-o lume in continua schimbare și in fața provocarilor complexe, preocuparea pentru sanatate nu lasa loc de compromisuri. Obligația de a transforma, de a moderniza și de a imbunatați lucrurile AZI, pentru un viitor in care o comunitate sa aiba parte de un sistem medical performant, pleaca de la cei…

- Medicul Radu Vieru, vicepreședinte PNL Alba Iulia – Un lider pentru sanatate: Marius Hațegan merita sprijinul comunitații medicale ”Intr-o lume in continua schimbare și in fața provocarilor complexe, preocuparea pentru sanatate nu lasa loc de compromisuri. Obligația de a transforma, de a moderniza și…

- Comunicat de presa| Radu Vieru, vicepreședinte PNL Alba Iulia: Un lider pentru sanatate! Marius Hațegan merita sprijinul comunitații medicale Radu Vieru, vicepreședinte PNL Alba Iulia: Un lider pentru sanatate! Marius Hațegan merita sprijinul comunitații medicale Intr-o lume in continua schimbare și…

- Comunicat de presa| Marius Hațegan, președinte PNL Alba Iulia: Gabriel Pleșa are și idei bune, doar ca nu ii aparțin! Comunicat de presa| Marius Hațegan, președinte PNL Alba Iulia: Gabriel Pleșa are și idei bune, doar ca nu ii aparțin! In urma cu vreo doua luni, Gabriel Pleșa iniția un proiect de HCL…