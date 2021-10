Părintele Cleopa – Despre vise şi vedenii false Daca vei crede intr-o vedenie falsa, apoi diavolul in vis te va invata „proorocii”. Diavolii spun lucruri care o sa se intample peste o luna, peste doua sau peste trei luni. Sunt draci care ghicesc viitorul. Si tu spui: „Mai, sunt adevarate! Pai, ce-am visat eu saptamana trecuta, s-a adeverit acum!” Acestia sunt draci […] The post Parintele Cleopa – Despre vise si vedenii false appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Bode, ministru de interne, și-a lasat calitatea de ministru la poarta Congresului PNL, mai ales ca era sambata. Și tot pentru ca era weekend, Poliția și Jandarmeria au inceput verificarile cu privire la respectarea normelor sanitare la Congres abia luni, deși s-au primit 17 apeluri la 112, in…

- Un frate l-a intrebat pe Parintele Cleopa: – Ce sa fac, Preacuvioase, sa ma mantuiesc? – Sa ai in dreapta frica de Dumnezeu, in stanga cugetarea la moarte, iar in minte si in inima rugaciunea ”Doamne Iisuse Hristoase”, si te faci sfant, mai frate! 2. Alt frate ii spunea batranului: – Parinte,…

- Mai multe persoane au ajuns in stare grava la spital, desi oficial erau imunizate, in Timișoara. Autoritațile au descoperit ca certificatele acestora de vaccinare erau false. Și asta pentru ca exista persoane care nu vor sa se imunizeze, dar care vor sa beneficieze și ele de drepturile pe care le au…

- Poliția Romana a lansat, marți, ”Vedere din spital”, o campanie de conștientizare a riscurilor pe care le aduce viteza excesiva, in condițiile in care cele mai multe accidente grave provocate de viteza au loc vara, in perioada concediilor. Pe langa un clip video, un spot difuzat la radio și flyere,…

- Percheziții in Cluj dupa ce polițiștii au aflat ca un barbat ar fi accesat registrul electronic de evidența a vaccinarilor al unui centru din județul Alba și ar fi eliberat, mai multe adeverințe care atestau, in fals, vaccinarea la acel centru de vaccinare, a mai multor persoane. Niciuna insa nu se…

- Ministerul de Interne a scos la concurs trei posturi importante de șefi de arme – director general al Direcției de Protecție Interna (fosta “Doi ș-un sfert”), director general al Poliției Capitalei și inspector general al Jandarmeriei Romane. Pentru postul de șef al Jandarmeriei, candidații trebuie…

- The death toll from devastating floods across parts of western Germany and Belgium rose above 90 on Friday, as the search continued for hundreds of people still unaccounted for, according to apnews.com. Authorities in the German state of Rhineland-Palatinate said 50 people had died there, including…

- The EU Labour Force Survey data for the first quarter of 2021 published by Eurostat on Thursday showed that the seasonally adjusted employment rate of people aged 20-64 in the EU stood at 71.9%. The labour market slack, which comprises all people who have an unmet need for employment, amounted to 14.8%…