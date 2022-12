Stiri pe aceeasi tema

- Parintele Calistrat Chifan de la Manastitrea Vladiceni, din județul Iași, a fost iertat de catre Inaltpreasfințitul Teofan chiar inainte de Craciun. Arhiepiscopia Iașilor a ridicat toate sancțiunile și a incheiat cercetarile in scandalul de agresiune in care a fost implicat preotul, iar in cele din…

- Parintele Calistrat Chifan s-a intors in biserica, pentru a sluji, chiar de Craciun, dupa ce „și-a ispașit” pedeapsa, așa cum au transmis reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

- Preotul Calistrat Chifan, care a starnit o revolta odata cu apariția filmarii in care lovește o femeie, a revenit in biserica. Parintele a ținut prima lui slujba, cea de Craciun, dupa ridicarea sancțiunii care a fost impusa de Arhiepiscopia Iașilor.

- Mitropolia Moldovei si Bucovinei a ridicat toate sanctiunile si a incheiat cercetarea cu privire la acuzatiile aduse preotului Calistrat Chifan, de la Manastirea Vladiceni, care a fost filmat lovind o enoriasa in fata bisericii, informeaza Ziarul de Iași. Decizia a fost luata inainte de Craciun, astfel…

- Dupa ce a fost oprit sa mai slujeasca in perioada cercetarilor incepute in urma scandalului iscat de lovirea unei enoriașe in curtea Manastirii Vladiceni, preotul Calistrat Chifan a revenit in altar și a ținut slujba de Craciun.

- Parintele Calistrat Chifan, care a fost filmat lovind o femeie in curtea Manastirii Vladiceni, a revenit in fața altarului și a slujit de Craciun in fața credincioșilor. Imagini cu acesta au fost publicate pe rețelele de socializare și pe YouTube. Reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei spun…

- Mitropolia Moldovei si Bucovinei a ridicat toate sanctiunile si a incheiat cercetarea cu privire la acuzatiile aduse preotului Calistrat Chifan, de la Manastirea Vladiceni, care a fost filmat lovind o enoriasa in fata bisericii. Decizia a fost luata inainte de Craciun, astfel ca pr. Calistrat a fost…

- Preotul Calistrat Chifan, de la Manastirea Vladiceni, nu mai are voie sa țina slujbe pe durata cat va fi anchetat pentru ca a lovit o femeie in curtea lacasului de cult, au informat, luni, reprezentantii Arhiepiscopiei Iasilor.