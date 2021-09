Parfumuri de zi si de seara: diferente, reguli, recomandari

Stiri pe aceeasi tema

- Parfumul pe care il utilizam zilnic inainte de a pleca de acasa este un alt accesoriu. Parfumul folosit, notele aromate ce le lasam in urma noastra, pot starni oamenilor curiozitate, pot oferi mister, pot revigora complet pe cineva, ba pe unii ii oprește

- Numarul accidentelor rutiere a scazut in acest an, insa au murit mai multe persoane decat in anii precedenți, arata o statistica a accidentelor rutiere produse in județul Brașov, pana la data de 26 iulie a anilor 2019, 2020 și 2021. Cele mai recente date ale IPJ Brașov arata ca pe drumurile din județ…

- Autoritațile americane au risipit cu dușul rece viselor exploratorilor spațiali miliardari, inasprind definiția cuvantului „astronaut”, relateaza BBC. Noile reguli ale Federal Aviation Administration (FAA) spun ca astronauții aspiranți trebuie sa faca parte dintr-un echipaj și sa contribuie…

- Turistii impatimiti de aventurile montane trebuie sa respecte o serie de reguli si recomandari care asigura revenirea in siguranta la punctul de plecare. Salvamont Romania a prezentat luni, 19 iulie, o serie de recomandari privind activitațile montane, in cadrul campaniei de prevenire a accidentelor…

- Oradea, 19.07.2021 COMUNICAT DE PRESAATENTIE: COD PORTOCALIU METEOROLOGIC SI HIDROLOGIC Reguli de comportare in cazul manifestarii fenomenelor hidrometeorologice periculoase Administratia Nationala de Meteorologie a emis pentru judetul Bihor o atentionare meteorologica Cod Galben de ploi torentiale,…

- Chiar daca apariția vaccinului a insemnat un pas inainte in batalia cu pandemia, virusul Sars-Cov-2 pare ca nu pleaca atat de rapid din viețile noastre. Noile tulpini - și aici vorbim in special de Delta - reușesc sa dea peste cap turismul și sa puna presiune pe țarile in care in mod normal romanii…

- Ajuns la cea de-a 74-a ediție, Festivalul de film de la Cannes iși deschide in aceasta seara porțile și iși primește vedetele pe covorul roșu. 120 de filme vor fi proiectate pe Croazeta, dintre care 24 de producții sunt in competitia oficiala . Anulat in 2020 din cauza pandemiei de COVID și programat…

- Prima sesiune a examenului de Bacalaureat va continua marti cu proba obligatorie a profilului, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, scrie Agerpres . Miercuri va avea loc proba la alegere a profilului si a specializarii. Ultima proba scrisa, proba la Limba si literatura materna, pentru…