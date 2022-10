Parfumul lui Elon Musk, incasari de 1 milion de dolari in cateva ore Elon Musk este cel mai bogat om din lume, un vizionar in adevaratul sens al cuvantului. Fondatorul Tesla și SpaceX se gandește permanent sa iși extinda aria de business. Zis și facut. A patruns recent și in industria de beauty. A scos pe piața un parfum care s-a bucurat de un succes fulminant inca din momentul lansarii. Parfumul lui Elon Musk s-a vandut ca painea calda. Astfel ca, la doar cateva ore dupa lansare, stocul era deja epuizat. Cu cat s-au rotunjit conturile afaceristului? Nici mai mult, nici mai puțin de 1 milion de…