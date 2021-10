Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinurile anti-COVID-19 sunt mai putin eficiente in cazul persoanelor cu sisteme imunitare slabite (imunocompromise), au concluzionat trei studii italiene, subliniind necesitatea administrarii dozelor de rapel (booster) la acest grup de persoane vulnerabile, potrivit cercetatorilor, relateaza Reuters.…

- In Regatul Unit, 0,2% din populație, respectiv o persoana din 500 sufera o infecție cu SARS-CoV-2, dupa vaccinarea cu ambele doze, spun cercetatorii. BBC a analizat factorii care pot determina creșterea riscului de contaminare cu virusul in cazul pacienților vaccinați. In primul rand, este important…

- In contextul creșterii cazurilor de infectare cu noua varianta a virusului SARS-CoV-2, care prezinta un grad ridicat de contagiozitate, vaccinarea persoanelor cu schema completa este extrem de importanta pentru obținerea beneficiilor maximale impotriva maladiei COVID-19. Pentru creșterea accesibilitații…

- Agentia Europeana a Medicamentului evalueaza datele referitoare la rapelul vaccinului pentru Covid-19 al Pfizer/BionTech. Producatorii de medicamente au anuntat ca au depus o cerere la EMA, care va efectua o evaluare rapida a datelor, rezultatul fiind asteptat ”in urmatoarele cateva saptamani”. Vineri,…

- In urma cu 10 luni rezultatele unor studii clinice efectuate pe scara larga pareau aproape prea bune ca sa fie adevarate: doua vaccinuri ARN mesager reduceau numarul cazurilor simptomatice de COVID-19 cu peste 90% pentru aproape fiecare grupa de varsta. Insa in timp au inceput sa fie observate diferențe…

- Eficienta impotriva Covid-19 a vaccinului dezvoltat de Pfizer si BioNTech scade mai repede decat cea a serului AstraZeneca, potrivit unui studiu publicat joi de cercetatori de la Universitatea Oxford. „Doua doze de Pfizer-BioNTech au o eficienta mai mare, initial, impotriva noilor infectii, dar aceasta…

- Germania vrea sa propuna, in septembrie, administrarea unei a treia doze de vaccin impotriva covid-19 persoanelor in varsta si vulnerabile, potrivit unui proiect al Ministerului Sanatatii, relateaza AFP. Ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, si ministrii Santatii din 16 landuri germane urmeaza…

- Persoanele care urmeaza tratamente ori au patologii ce afecteaza sistemul imunitar ar putea avea nevoie de o a treia doza de vaccin anti-COVID-19, a declarat duminica expertul american in boli infectioase Anthony Fauci, relateaza Reuters. ”Pacientii cu transplant, cei care fac chimioterapie pentru cancer,…