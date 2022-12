Stiri pe aceeasi tema

- In cursul acestei saptamani, Muzeul Satului Banațean organizeaza cea de-a VII-a ediție a simpozionului internațional de comunicari științifice „Memoria Satului Romanesc”, pregatit de muzeografii Catalin Balaci și Andrei Milin, la care vor participa specialiști din domeniul muzeal, al științelor asociate…

- Din 6 decembrie 2022, pe parcursul a 22 de zile, Muzeul Satului Banațean din Timișoara va fi locul de poveste cu obiecte supradimensionate, braduți zburatori și butaforii 3D. Cultura și arta au un rol esențial in pastrarea sentimentului de apartenența la comunitate, astfel ca Parcul Craciunului va pune…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi se pregateste de organizarea examenului de rezidentiat care este programat pentru duminica, 20 noiembrie. Dupa exemplul anilor anteriori, UMF va desfasura examenul, asa cum a facut si in cazul admiterii, in 42 de sali si amfiteatre de…

- Dupa o vara intensa, reprezentand țara noastra pe scenele celor mai mari festivaluri europene (Hellfest – Franța, Pol’and’Rock – Polonia, Reload – Germania, etc.), formația Dirty Shirt revine la Timișoara in cadrul celei de-a doua parți a turneului de lansare al celui mai recent material lansat „Get…

- Muzeul Satului Banațean gazduiește vineri, 7 octombrie, incepand cu ora 17:00, doua evenimente care vor avea loc simultan, pe pontonul hambarului de langa Muzeul Viu, aflat langa lac. Primul dintre acestea este intitulat „Veranda literara – Povești care au periat vestul”, și reunește in acest an șapte…

- Mesteri populari din toata tara, la Targ in Timișoara. Intrarea este libera Muzeul Satului Banatean, in colaborare cu Consiliul Judetean Timis, organizeaza in perioada 24-25 septembrie 2022 cea de-a XXII-a editie a Targului Mesterilor Populari, manifestare care conserva traditiile mestesugurilor artistice…

- Sorin Sunshine Stanca, o figura binecunoscuta in comunitatea moto din Timișoara și nu numai iși va lansa prima sa carte care poarta numele de „Sunt doar un baiat de asfalt“ sambata, 17 septembrie, la Muzeul Satului Banațean, in cadrul evenimentului Bikers Picnic. Evenimentul este adresat tuturor motociliștilor…