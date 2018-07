Parchetul General reactioneaza dur la modificarile Codului Penal: Incalca dispozitiile ONU, legalizeaza fapte de abuz in serviciu

Stiri pe aceeasi tema

- Textul final al articolului privind abuzul in serviciu restrange nepermis de mult domeniul de aplicabilitate a infractiunii si o categorie larga de functionari va fi exceptata de la raspunderea penala, in conditiile in care acestia si-ar incalca atributiile reglementate de lege, consecinta imediata…

- O analiza efectuata la nivelul Ministerului Public privind impactul modificarilor legislative ale Codului penal in ceea ce privește infracțiunile de abuz in serviciu și de neglijența in serviciu, arata ca textul final restrange nepermis de mult domeniul de aplicabilitate al infracțiunii.

- Textul final privind abuzul in serviciu "restrange nepermis de mult domeniul de aplicabilitate al infractiunii" si incalca dispozitiile Conventiei Natiunilor Unite impotriva coruptiei, adoptata la New York pe 31 octombrie 2003, anunta Parchetul General.

- Senatul a adoptat modificarile decise de "comisia Iordache" la Codul Penal Florin Iordache, presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei. Foto: Arhiva. Senatul a adoptat, în calitate de prima camera sesizata, modificarile la Codul Penal, cu 74 de voturi pentru,…

- Florin Iordache a prezentat semnificațiile modificarilor aduse Codului Penal. Fostul ministru al Justiției afirma ca in varianta adoptata luni de parlamentarii Comisiei speciale de modificare a legilor Justitiei, Codul Penal pune accentul pe respectarea legii si pe diminuarea abuzurilor.

- Parchetul General critica dur modificarile la Codul de Procedura Penala și anunța ca vor face o analiza ce va fi inaintata celor competenți sa atace la Curtea Constituționala.”Ministerul Public iși exprima ingrijorarea in legatura cu modul in care au fost adoptate o serie de modificari ale…

- Avand in vedere dezbaterile existente in spațiul public referitoare la modificarile propuse a fi aduse Codului penal și Codului de procedura penala, precum și solicitarile mass-media de a prezenta un punct de vedere instituțional privitor la aceste aspecte, Biroul de informare și relații publice…

- Proiectul de modificare a Codului Penal, depus miercuri la Parlament, va fi discutat de comisia speciala, de luna viitoare. Potrivit acestuia, se abroga neglijenta in serviciu, iar emiterea, aprobarea sau adoptarea de acte normative nu constituie infractiunea de ajutor dat faptuitorului in scopul impiedicarii…