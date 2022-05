Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a venit cu precizari dupa decizia de neconstitutionalitate a textului din Codul Penal privind intreruperea cursului termenului prescriptiei raspunderii penale. CCR arata ca articolul de Cod Penal a fost declarat neconstituțional inca din 2018, insa Parlamentul nu l-a modificat…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a facut noi precizari in legatura cu neconstitutionalitatea textului din Codul penal privind intreruperea cursului termenului prescriptiei raspunderii penale, sustinand ca legiuitorul trebuie sa ia imediat masurile necesare pentru corectarea textului de lege,…

- Legiuitorul trebuia sa ia masuri inca din anul 2018 pentru inlocuirea sintagmei „oricarui act de procedura in cauza” din continutul articolului din Codul penal referitor la intreruperea termenului de prescriptie a raspunderii penale si stabilirea unor conditii clare prin care sa se poata dispune intreruperea…

- Legiuitorul trebuia sa ia masuri inca din anul 2018 pentru inlocuirea sintagmei "oricarui act de procedura in cauza" din continutul articolului din Codul penal referitor la intreruperea termenului de prescriptie a raspunderii penale si stabilirea unor conditii clare prin care sa se poata dispune…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a mentionat, referitor la decizia Curtii Constitutionale de a declara neconstitutional un articol din Codul Penal care permite procurorilor sa intrerupa cursul prescriptiei prin administrarea de noi probe, ca nici Parlamentul nu a reusit sa corijeze aceasta lege.

- Curtea Constituționala a declarat neconstituțional art. 155 alin. (1) din Cod penal, care prevede ca intreruperea cursului termenului prescriptiei raspunderii penale prin indeplinirea oricarui act de procedura in cauza. In funcție de motivarea care urmeaza sa fie redactata, decizia are potențialul…

- In ședința din data de 26 mai 2022, Curtea Constituționala, in cadrul controlului legilor posterior promulgarii, cu majoritate de voturi, admis excepția de neconstituționalitate și a constatat ca sunt neconstituționale dispozițiile art.155 alin.(1) din Codul penal. Fii la curent cu cele mai…

- Modificarile aduse la Legea vanatorii au fost declarate constituționale de catre judecatorii Curții Constituționale, dar președintele Klaus Iohannis a decis sa trimita legea la reexaminare in Parlament. In cererea sa, președintele imbrațișeaza o parte dintre argumentele USR și arata ca in actuala…