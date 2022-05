Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a publicat informatii din ancheta deschisa dupa atentatul cu bomba de la Arad, care a avut loc in mai 2021 si in urma caruia omul de afaceri Ioan Crisan a murit.

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a publicat informatii din ancheta deschisa dupa atentatul cu bomba de la Arad, care a avut loc in mai 2021 si in urma caruia omul de afaceri Ioan Crisan a murit. Au fost audiate peste 400 de persoane, iar procurorii au stabilit traseul victimei,…

