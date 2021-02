Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu a precizat ca dezbaterea si votarea in plenul de luni al Senatului a proiectului privind Parchetul European este un alt exemplu pentru modul responsabil in care se legifereaza in acest mandat in domeniul Justitiei, anunța news.ro. „Moment extrem de important in…

- Eleonora Carmen HARAU: „Romania permite funcționarea pe teritoriul sau, a Parchetului European (#EPPO).! Toate fraudele cu fonduri europene vor fi investigate in Romania, de 15 procurori europeni delegați (dintre care 6 procurori au fost deja selectați), care iși vor desfașura activitatea…

- Procurorul-șef european, Laura Codruța Koveși, a avut o intrevedere cu Maia Sandu, președintele Republicii Moldova. Cele doua au discutat despre o posibila colaborare intre Parchetul European și instituțiile de la Chișinau pentru a combate mai eficient corupția. „Am avut astazi, la Bruxelles,…

- Parchetul European a solicitat anul trecut Romaniei sa aprobe intre 20 și 30 de procurori delegați care vor investiga fraudele cu fonduri europene. in prima faza, Ministerul Justiției a anunțat ca accepta doar 10, dar in cele din urma a propus 15 procurori.In continuare, procedura de selecție se va…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a postat, duminica, pe Facebook , un grafic care prezinta o descrestere a numarului de imbolnaviri cu noul coronavirus in Bucuresti, precizand ca sunt toate sansele ca acest ritm sa se pastreze, daca cetatenii respecta in continuare regulile de protectie. „Eforturile…

- Marcel Ciolacu a votat pentru ca romanii sa isi ia viata inapoi, dar si impotriva incompetentei. Liderul PSD și-a exprimat dreptul de vot la secția organizata la Școala Gimnaziala Episcop Dionisie Romano din Buzau. Politicianul a declarat: „Am votat astazi pentru ca romanii sa isi ia viata inapoi.…

- „Aceste norme cresc nivelul de protectie a bugetului UE prin armonizarea definitiilor, a sanctiunilor si a perioadelor de limitare ale infractiunilor care afecteaza interesele financiare ale Uniunii. De asemenea, directiva pune bazele competentei materiale a Parchetului European (EPPO), care va investiga,…

- Nrc.nl a intrebat-o pe Kovesi despre cum s-a simțit in momentul in care autoritațile din Romania au incercat sa-i blocheze numirea, iar Secția Speciala i-a deschis un dosar de corupție, potrivit ziare.com . Ciolacu, care denunța pensiile speciale, a fost inițiator al acestor pensii pentru parlamentari…