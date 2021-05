Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) a confirmat oficial miercuri ca Parchetul European (EPPO) iși va incepe activitatea la 1 iunie. „Ne aflam acum pe ultima suta de metri: suntem pe punctul de a lansa primul organism independent al UE pentru anchetarea și urmarirea penala a infracțiunilor care aduc atingere…

