- Dosarul imbolnavirilor și deceselor din Suceava a fost declinat de la Parchetul de pe langa Judecatoria Suceava, Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, au declarat, pentru Mediafax, oficialii...

- Este oficial - autoritațiel intra pe fir și incep o ancheta la sange, dupa ce intreg județul Suceava a fost inchis. Dosarul imbolnavirilor și deceselor din Suceava a fost declinat de la Parchetul de pe langa Judecatoria Suceava, Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, au declarat, pentru MEDIAFAX,…

- Ziarul Unirea Patru persoane din județul Alba cercetate PENAL pentru ca nu au respectat izolarea la domiciliu: Ce conțin dosarele Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia, a inregistrat vineri trei cauze penale, avand ca obiect savarsirea infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor. La data…

- Ancheta penala deschisa pe numele ofițerului pensionat din cadrul MAI, infectat cu coronavirus, va fi preluata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ), transmite, joi, instituția.„Prin ordonanța procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție,…

- Pe numele fostului ofițer MAI, confirmat cu noul coronavirus, a fost deschis un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, deoarece acesta nu a spus ca a fost plecat in Israel și a imbolnavit mai multe persoane din București. GCS anunța ca in cazul barbatului de 60 de ani, diagnosticat cu Covid-19…

- Fostul sef al Parchetului de pe langa Judecatoria Sinaia, Iulian Vaduvan, a fost condamnat definitiv la 3 ani cu suspendare, marți, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, transmite Agerpres. Fostul sef al Parchetului de pe langa Judecatoria Sinaia, Iulian Vaduvan, a fost condamnat definitiv marti de…

- Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie se desfiinteaza, dosarele SIIJ sunt preluate de procurorii competenti in anchetarea lor, din cadrul celorlalte unitati de parchet, iar toate rezolutiile dispuse de SIIJ, care nu au fost verificate anterior, vor fi supuse controlului de catre Procurorul…

- Procurorii de la PArchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au in vizor cercetarile ce se fac deja in doua dosare penale pe privesc cazul femeii decedate dupa ce a ars pe masa de oepratie dar si pe cel al unui barbat care ulterior situatiei femeii a depus plangere. In ambele dosare urmaraire…