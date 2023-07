Stiri pe aceeasi tema

- InfoCons prin Aplicația Gratuita InfoCons , vine in sprijinul consumatorilor pentru a le pune la dispoziție informații necesare in vederea achiziției de produse nealimentare ți alimentare nesigure, oferindu-le acces acces rapid și facil la sistemul de alerta rapida privind produsele nealimentare precum…

- Selecționerul Edward Iordanescu a convocat 26 de jucatori pentru jocurile din aceasta luna: PortariȘtefan TARNOVANU (FCSB, 1/0), Marian AIOANI (Farul Constanța, 0/0), Horațiu MOLDOVAN (FC Rapid 1923, 1/0) FundașiAndrei RAȚIU (Huesca | Spania, 11/1), Cristian MANEA (CFR Cluj, 21/2), Andrei BURCA (CFR…

- Primaria Targoviște a anunțat cu puțin timp in urma ca exista 270 de locuri de parcare chiar langa Parcul Chindia! „Parcarea de la stadion este deschisa publicului, in intervalul orar 8-23, cu excepția perioadelor in care sunt organizate competiții sportive. Parcarea este supravegheata video, iar…

- Cele 270 de locuri ale parcarii Stadionului "Eugen Popescu" pot fi folosite, gratuit, de catre targovișteni, dar și de catre turiștii care vin sa viziteze Complexul Muzeal 'Curtea Domneasca" și Parcul Chindia , in anumite condiții. Conform primarului Cristian Daniel Stan parcarea de la stadion este…

- Odata cu finalizarea lucrarilor de modernizare la Stadionul Municipal ”Eugen Popescu” din Targoviște, s-a amenajat și o parcare moderna cu 270 de locuri gratuite chiar langa Parcul Chindia, aflat in vecinatatea stadionului. „Parcarea de la stadion este deschisa publicului in intervalul orar 8-23, cu…

- Primaria Targoviște a anunțat cu puțin timp in urma ca exista 270 de locuri de parcare chiar langa Parcul Chindia! „Parcarea de la stadion este deschisa publicului, in intervalul orar 8-23, cu excepția perioadelor in care sunt organizate competiții sportive. Parcarea este supravegheata video, iar…

- Parcarea auto din preajma Aeroportului Internațional Chișinau va activa in regim special in perioada premergatoare Summitului Comunitatii Politice Europene Despre aceasta anunța Grupul Media pentru Știri de Securitate (GMSS-CPE) , citat de Noi.md {{680941}}Așadar, aceasta va funcționa conform urmatorului…

- Liga Profesionista de Fotbal prezinta la finalul fiecarei runde cel mai bun unsprezece. Iata cum arata echipa ideala a etapei a 7-a din play-off si play-out: PORTAR Simone Scuffet (CFR Cluj / 26 ani) – A aratat si in duelul cu Universitatea ca este un portar de mare valoare, interventiile sale fiind…