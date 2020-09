Primarul Clujului, Emil Boc, a anunțat finalizarea celui de-al treilea parking (cu parc) finalizat in aceasta toamna. Conform edilului, de vineri incepe distribuirea locurilor de parcare. Parcarea de pe strada Primaverii nr.8 este al noualea parking finalizat din municipiul Cluj-Napoca (11 parkiguri in total incluzand parkingurile de la BTarena și Cluj Arena). Noul parking de pe Primaverii 8 dispune de 267 locuri de parcare din care 7 sunt pentru persoane cu dizabilitați, 5 pentru mașini electrice (2 cu echipament și 3 fara echipament). In plus, 18 locuri sunt pentru motociclete/mopede și inca…