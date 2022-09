Stiri pe aceeasi tema

- ”Forma finala care a iesit, din punctul nostru de vedere, este cea buna. Buna pentru ca, pe de-o parte, mentine un pret foarte mic la nivelul consumatorilor atat casnici, cat si din zona companiilor. S-a diminuat plafonul, este si o masura de incurajare a economisirii, daca e sa o privim in felul asta.…

- Guvernul a aprobat in sedinta de vineri, cresterile salarile in sistemul public. Marius Budai a fost intrebat la finalul sedintei de Guvern ce inseamna aceste majorari. “In general, majorarile vor fi in jurul sumei de 150 de lei la angajati si sunt angajati care vor primi si mai putin, iar in afara…

- Lucrarile demarate de Compania de Apa Arieș in cadrul contractului „Extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apa și sisteme de canalizare menajera in comunele Luna și Viișoara” avanseaza in localitatea Luncani. Sunt in derulare lucrari la extinderea si reabilitarea sistemelor de apa și canalizare,…

- ”Am avut alt program in cursul zilei de ieri dar am inteles ca a fost domnul ministru al Apararii”, a spus Marcel Ciolacu, despre absenta de la ceremoniile din Portul Constanta, dedicate Zilei Marinei Romane. Liderul PSD a aratat ca ”este o speculatie si nu are niciun fond”. Intrebat daca sunt tensiuni…

- “Incepand cu 1 august 2022, furnizarea energiei electrice pentru transportul calatorilor cu metroul este asigurata de catre Enel Energie SA., ca Furnizor de Ultima Instanta (FUI). FUI este o modalitate de asigurare a energiei electrice, pana la incheierea unui contract de furnizare a energiei electrice…

- La jumatatea lunii august, craiovenii care locuiesc la bloc raman fara apa calda. Revizia la rețeaua de distribuție a apei calde incepe peste doua saptamani, pe 15 august, de la ora 00.00, și se incheie sambata noaptea, pe 20 august. In perioada 15.08.2022 si 20.08.2022, craiovenii care locuiesc la…

- ”Nationalizarea EDF nu va avea niciun impact asupra costului energiei electrice pentru poporul francez”, a declarat Veran la televiziunea LCI. EDF si guvernul francez cauta un nou sef care sa reorganizeze compania de energie electrica si sa construiasca mai multe reactoare nucleare, potrivit unui anunt…

- N.D. Potrivit Primariei Ploiești, un ansamblu inedit, destinat relaxarii, a fost deja montat in centrul Ploieștiului: arborele solar! In fapt este vorba despre un ”copacul fotovoltaic”, așa cum l-a denumit municipalitatea, realizat dintr-un cadru metalic central și 6 ramuri, elemente metalice care sunt…