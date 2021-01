Paraziții lansează berea ”Rece ca mortu’.” Serviți un pahar de CAVOU? Popularii hip-hoperi știu ca textele lor au mers intotdeuna mana in mana cu o bautura. Pentru berea lor, bautura pomenuita in mai toate cantecele lor, Cheloo (Ștefan Ion) și Omblandon (Catalin Ștefan Ion) și Freaka Da Disk (Petre Urda) au intrat in parteneriat cu un specialist in manufactura berii nepasteurizatre și nefiltrate. Astfel, anul acesta, Paraziții vor lansa propria bere, promovata in stilul lor caustic, prin sloganul: ”O bere rece ca mortu’”. Berea, una craft, va fi facuta la o mica fabrica de la Targu Mureș prezenta deja pe piața de profil cu alte tipuri de bere. Se ofera cineva?… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Popularii hip-hoperi știu ca textele lor au mers intotdeuna mana in mana cu o bautura. Pentru berea lor, bautura pomenuita in mai toate cantecele lor, Cheloo (Ștefan Ion) și Omblandon (Catalin Ștefan Ion) și Freaka Da Disk (Petre Urda) au intrat in parteneriat cu un specialist in manufactura berii nepasteurizatre…

- Popularii hip-hoperi știu ca textele lor au mers intotdeuna mana in mana cu o bautura. Pentru berea lor, bautura pomenuita in mai toate cantecele lor, Cheloo (Ștefan Ion) și Omblandon (Catalin Ștefan Ion) și Freaka Da Disk (Petre Urda) au intrat in parteneriat cu un specialist in manufactura berii nepasteurizatre…

- Solista (40 ani), care e dependenta de sala de fitness, nu a mai suportat criticile și a avut o reacție dura la adresa haterilor sai. ”Intr-o zi pot sa arat horror pentru ca nu am dormit sau ca toata lumea se mai trezește cu fața la cearșaf. Nici nu ma intereseaza daca sunt frumoasa sau urata pentru…

- Poate ca pentru noi aceste cifre nu inseamna prea mult dar ele reprezinta o reușita a echipei medicale de la Iași, care de ani buni efectueaza intervenții de transplant renal. Prin ei și donatori, bolnavii care fac dializa pot duce o viața normala. Anul acesta a fost unul greu, marcat de o pandemie…

- Ministrul Comertului si Afacerilor Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat miercuri, la Targu Mures, ca Ungaria va continua programul de dezvoltare economica din Ardeal, care este sincronizat cu legislatia Romaniei si cu cea internationala, si a alocat deja un buget de 6,5 miliarde forinti.…

- Criticata inca inainte de lansare, moneda virtuala a Facebook are un nou nume: in loc de Libra aceasta va fi lansata drept Diem Dollar, potrivit news.ro.Criptomoneda pe care Facebook, impreuna cu celelalte companii care compun Libra Association, vrea sa o lanseze anul viitor se va numi Diem Dollar,…

- Ieri, 30 noiembrie, în jurul orei 17:40, o fata minora de 15 ani a fost luata cu forța de lânga unchiul sau de persoane necunoscute și introdusa într-o mașina. „A fost sesizata rapirea unei minore, în vârsta…

- Universitatea ,,Dimitrie Cantemir" (UDC) din Targu Mureș organizeaza joi, 26 noiembrie, intre orele 16.00 – 17.00 un workshop intitulat ,,Educație și formare prin proiecte europene", in cadrul Simpozionului Național ,,Educație, Știința și Societate in secolul XXI". Potrivit informațiilor furnizate pe…