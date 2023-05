A inceput „Parastasul Piraților Nepomeniți” la Sulina, cea mai vesela comemorare care atrage, pentru doua nopți și trei zile de distracție, sute de oameni. Parastasul Piratilor se tine in Cimitirul Maritim Internațional, pentru ca acolo se afla singurul mormant din Europa al unui pirat recunoscut. Distractia, festinul culinar si concertele se desfasoara in apropiere, pe malul Dunarii. Cu petreceri, cu slujbe religioase in cimitirul maritim din Sulina, cu pomana in care peste 1.000 de turiștii au fost serviți cu fasole cu ciolan și borș de pește din Delta Dunarii. Așa au fost pomeniți și sarbatoriți…