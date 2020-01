''Parasite'', desemnat cel mai bun film al anului la gala London Film Critics' Circle Awards

Stiri pe aceeasi tema

- Alti castigatori au fost "Marriage Story", recunoscut pentru scenariul lui Noah Baumbach si pentru rolul secundar al actritei Laura Dern, si "The Souvenir", de Joanna Hogg. Filmul lui Hogg a fost desemnat "British/Irish Film of the Year", in timp ce Honor Swinton Byrne, 22 de ani, a castigat la categoria…

- Lungmetrajul sud-coreean "Parasite", de Bong Joon Ho, a fost marele caștigator la ediția de anul acesta a galei London Critics' Circle Film Awards, unde a primit trofeele pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor, potrivit The Hollywood Reporter, scrie Mediafax.La gala care a avut loc…

- Greta Gerwig a spus ca realizarea peliculei ''Little Women'', apreciata de criticii de specialitate, a ''solicitat-o foarte intens emotional'', informeaza Press Association. Regizoarea a declarat pentru editia britanica a revistei Elle ca a plans atat cand a scris scenariul,…

- O expozitie inspirata de ''animalele fantastice'' imaginate de J.K. Rowling va fi deschisa in primavara la Natural History Museum din Londra, informeaza Press Association. Expozitia va prezenta ''creaturi din universul natural, mitic si vrajitoresc'', analizand modul…

- Fiica lui Adriean Videanu a plecat in calatorie in jurul lumii, impreuna cu partenerul ei de viata, juristul Bogdan Balan, scrie wowbiz.ro. Cei doi s-au insurat in toamna lui 2017 si, de atunci, daca este sa ne luam dupa fotografiile pe care le posteaza, sunt intr-o permanenta luna de miere.…

- Actorul britanic Colin Firth a anuntat ca s-a despartit de sotia lui, producatoare italiana de film Livia Giuggioli, dupa o casnicie care a durat 22 de ani, informeaza Press Association. Cuplul are doi fii, Luca si Matteo, ambii nascuti la Roma. Familia Firth a locuit atat la Londra, cat si in capitala…

- O casca a celebrului robot C-3PO si o replica a navetei intergalactice Millennium Falcon se numara printre obiectele din universul Star Wars scoase la licitatie vineri de casa de licitatii Sotheby's din Londra, transmite vineri Press Association.

- Regizorul britanic Steve McQueen a afirmat ca organizarea unei expozitii de fotografie, gazduita de muzeul Tate Britain din Londra, a fost 'cu mult mai satisfacatoare' decat realizarea oricarei dintre peliculele sale, potrivit Press Association.