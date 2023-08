Grupul Paramount Global a anuntat luni ca a semnat un „acord definitiv” prin care firma americana de investitii KKR va achizitiona editura Simon & Schuster pentru 1,62 miliarde de dolari. Simon & Schuster, fondata in 1924, publica aproximativ 2.000 de carti pe an, printre care bestselleruri internationale precum cele semnate de romanicerul Stephen King sau de jurnalistul Bob Woodward, scrie AFP. Paramount Global a ajuns la un acord in noiembrie 2020 pentru a-si vinde participatia la Penguin Random House pentru 2,18 miliarde de dolari, dar a renuntat la tranzactie doi ani mai tarziu, dupa ce fuziunea…