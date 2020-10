Stiri pe aceeasi tema

- Parah Dice revine in industria muzicala cu o piesa care-i reprezinta perfect stilul care l-a conturat ca artist. Producatorul colaboreaza pentru noua piesa, ”Less Human”, cu Bastien, artistul roman care a fost numit de mai multe publicații din lume ca fiind “complex și extrem de tanar” și care a strans…

- LORA s-a intors in urma cu o luna din Bali și nu a revenit cu mana goala. Ne-a adus in dar o mica parte din frumoasa și revelatoarea experiența petrecuta acolo timp de patru luni ș jumatate, in videoclipul piesei “O rana”. Melodia “O rana” este produsa in studioul Nomad Music și a fost compusa... View…

- Deși au colaborat pentru prima oara pentru „Cozonac” in urma cu doi ani, Cleopatra Stratan și Edward Sanda nu iși imaginau ca urmau sa formeze unul dintre cele mai fresh și mai indragite cupluri ale momentului. Cei doi lanseaza acum „Dragoste, va rog!”, o piesa indemn pentru toți cei care iubesc, dar…

- Gigantul de stat Hidroelectrica a anunțat un profit net in scadere cu 11%, din cauza efectelor pandemiei. Producția, diminuata cu aproape un sfert Producatorul de energie electrica Hidroelectrica a obtinut un profit net de 806 milioane de lei in primul semestru al acestui an, cu 11% mai putin comparativ…

- Intr-o vizita la Constanța, acesta a declarat ca in perioada 2020-2024 partidul va fi, de principiu in opozitie, iar in acest interval "va creste”. Totodata, acesta a mai precizat ca locuitorii orașului nu au alternative, iar PSD sau USR nu reprezinta un pericol. "In sfarsit sunt fericit ca sustin…

- ”La multi ani, FC ARGEȘ! Astazi, 6 august, se implinesc 67 ani de la inființarea primului club profesionist de fotbal din tara, FC ARGES. Sunt extrem de fericit ca acest eveniment coincide cu revenirea echipei in Liga 1! Dragi piteșteni, ca și pe mulți dintre dumneavoastra, m-au incercat de-a lungul…

- BMW Seria 5 facelift și M5 facelift au fost prezentate in urma cu cateva saptamani. Producatorul german a introdus o serie de modificari estetice, noutați pentru interior și motorizari imbunatațite. Acum, BMW lanseaza gama de accesorii M Performance pentru Seria 5, M5 și M5 Competition facelift. Nemții…

- Arando Marquez colaboreaza pentru prima data cu Edward Sanda și lanseaza "In Tandem , o piesa pasionala de dragoste, ce arata ca iubirea adevarata poate depași orice obstacol. Cand doua inimi se intalnesc și bat "In Tandem , vor face tot ce le sta in putința sa nu se desparta și sa fie fericite mereu.