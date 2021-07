Paradoxul statisticii: Românii, pe primul loc în UE la numărul orelor lucrate pe săptămână Paradoxul statisticii: romanii lucreaza 40 de ore pe saptamana, cel mai mult din UE, iar olandezii doar 30 de ore pe saptamana. Angajatii din Romania au fost pe primul loc in UE la numarul orelor lucrate pe saptamana in 2020, conform datelor de la Eurostat, oficiul european de statistica. Astfel, angajatii romani au lucrat, in medie, 40,4 ore pe saptamana anul trecut, fiind urmati in clasament de cei din Bulgaria, cu 40,2 ore si cei din Croatia, Cipru si Polonia, cu 39,5 ore de lucru pe saptamana. Alte tari din Europa Centrala si de Est respectiv Cehia, Ungaria si Slovacia, au avut si… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

