Stiri pe aceeasi tema

- O noua performanța majora in contul CSM Onești. De data aceasta, la lupte. Gruparea antrenata de Sorin Iordache s-a incununat campioana naționala la lupte feminine, cu prilejul CN Under 20 derulate la Pitești. Succesul a fost unul categoric, in condițiile in care, in clasamentul general al celor 25…

- In acest sfarșit de saptamana Gruparea de Jandarmi Mobila Bacau, impreuna cu celelalte instituții cu atribuții in domeniu, au asigurat masurile de ordine publica in localitatea Ghimeș-Faget, cu ocazia manifestarilor religioase și de omagiere prilejuite de sarbatoarea „Rusaliile Romano Catolice”. Astfel,…

- Miercuri, 1 iunie a.c., structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, din județul Bacau, respectiv – Inspectoratul de Poliție Județean, Inspectoratul de Jandarmi Județean, Gruparea de Jandarmi Mobila, Inspectoratul pentru Situații de Urgența al Județului, invita toți copiii și tinerii,…

- Gruparea antrenata de Georgiana Vantu și Marius Capușa a terminat pe podium turneul final Valoare de la Braila, caștigand duminica finala mica impotriva galațencelor de la ACS Lucian Bute, cu scorul de 29-27 (9-7, 13-12, 7-8) Clubul Sportiv Școlar Bacau scrie istorie in handbalul feminin juvenil. In…

- Constanța a gazduit simultan doua competiții, Campionatul Național de kick-box și Cupa Romaniei K1, la care CSM Bacau s-a prezentat la superlativ. Gruparea antrenata de Doru Mardare a cucerit pentru a doua oara la rand Cupa Romaniei la K1, 19-40 de ani, grație faptului ca toți cei cinci reprezentanți…

- Activitate intensa pentru ACS Karate Tradițional Initio Bacau. Intensa și rodnica. Gruparea bacauana și-a trecut in cont cinci medalii, dintre care doua de aur și trei de bronz la recenta ediție a „Cupei Sakura” de karate Fudokan de la București. Organizat de CS Celsea București, club aflat sub conducerea…

- Weekendul trecut s-a dat startul in play-off-ul Ligii a IV-a bacauane, care reunește fruntașele sezonului regulat posesoare de CIS eliberat de Ministerul Sportului: Unirea Bacau și Siretu Saucești (Seria 1), Sportul Onești și Viitorul Curița/ CSȘ Onești (din Seria 2). Prima etapa din play-off a aparținut…

- Splendida performanța pentru Sport Club Municipal Bacau la Campionatele Naționale de sarituri in apa pentru juniori C și D desfașurate la finalul saptamanii trecute, la Bazinul de Inot din Bacau. Gruparea antrenata de Anișoara Șufariu, Mihaela Negru și Clare Gherase a cucerit opt titluri din 12 posibile,…