Stiri pe aceeasi tema

- Relatia cu SUA reprezinta dimensiunea pe care Europa trebuie sa continue sa investeasca cel mai mult in ceea ce priveste parteneriatele, a declarat presedintele Klaus Iohannis, dupa ce a primit, la Aachen, Premiul „Carol cel Mare” – Pentru unitatea Europei. „In cadrul parteneriatelor, relatia Uniunea…

- Dacian Cioloș, candidat pentru șefia USR PLUS, susține ca iși dorește un parteneriat cu Klaus Iohannis, iar formațiunea pe care o conduce are toate variantele de negociere, inclusiv o propunere de premier din partea USR PLUS. “Ar fi de dorit sa evitați sa fiți prim-ministru ca sa evitați eventuale suspiciuni…

- Sefa CE se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis si cu premierul Florin Citu.La ora 16,00, Ursula von der Leyen va fi primita la Palatul Cotroceni de seful statului, iar la ora 16,50 va avea o intrevedere cu prim-ministrul Florin Citu, la Palatul Victoria.Ulterior, cei trei oficiali vor vizita Spitalul…

- In schimb, inainte de a implini anul coaliția de guvernare se face țandari iar premisele unei paci rapide intre foștii parteneri din alianța par atat de intortocheate și haotice incat nici detașarea lui Iohannis nu va ajuta la revenirea la normal. In acest moment criza politica a depașit granițele PNL…

- Președintele Romaniei va face o declarație de presa, miercuri 1 septembrie, incepand cu ora 18.00, anunța Administrația Prezidențiala, intr-un comunicat. Principalele declarații ale președintelui vor fi transmise live text de Libertatea Declarațiile președintelui au loc in plin scandal in coaliția de…

- Dosarul penal pentru consum de alcool și cel legat de neachitarea unui credit de 6.700 dolari, in care a fost implicat premierul Florin Cițu, au afectat atat imaginea acestuia cat și pe cea a PNL, susține actualul președinte al partidului, Ludovic Orban. „Orice face Florin Citu bun sau rau face bine…

- Premierul Forin Citu face sambata, de la ora 14.00, declaratii la Palatul Victoria, dupa mai multe zile in care nu a mai avut aparitii publice si in contextul scandalului provocat de informatiile referitoare la inchisoarea facuta in urma cu 20 de ani in SUA, cand a fost prins conducand masina in stare…

- Acest animal exotic se simte ca acasa, deși este pe un teren strain. Vorbim despre Rhea, o pasare mare, a carei dimensiune este egalata doar de pofta de mancare. Originara din America de Sud, se simte acum in largul ei in nordul Germaniei. Rezervația biosferei Schaalsee a devenit casa celei mai mari…