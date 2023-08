Paradoxal, moartea educației este constatată, astăzi, la Cluj Irimie Popa, lector la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor in cadrul Universitații ”Babeș Bolyai” din Cluj, trage concluzii dureroase dupa ceea ce s-a intamplat la UNTOLD, unde și-a manifestat „arta” Gheboasa. Redam mesajul profesorului postat pe pagina sa de Facebook: Falimentul/moartea educației in Romania, (coliva mancata la Cluj) Cand eram elevi de liceu, la gandul ca vom ajunge la Cluj, studenti, ne lua pe toți cu fiori. Personal, pentru mine, Clujul era intruchiparea devenirii intelectuale, a calitații umane, era expresia educației, a unei „uzine” de șlefuit caractere,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

