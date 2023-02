Paradoxal. India va deveni în curând cea mai populată țară de pe Terra, dar nu se știe câți locuitori are In cel mult doua luni, experții estimeaza ca India va deveni cea mai populata țara de pe glob, cu peste 1.4 miliarde de locuitori, detronand China pentru prima data, dupa 60 de ani. Insa, timp de cel putin un an, posibil chiar mai mult, India nu va sti cati oameni are, deoarece nu a reusit sa ii numere, relateaza Reuters. La fel ca in Romania, recensamantul din India, care se face o data la zece ani, trebuia sa aiba loc in 2021, dar a fost amanat din cauza pandemiei. In prezent, recenstamantul se impotmoleste din cauza unor obstacole tehnice si logistice si nu exista niciun semn ca operatiunea-mamut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

