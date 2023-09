Stiri pe aceeasi tema

- Rusia, unul dintre cei mai mari producatori de petrol din lume, s-a confruntat cu o penurie de combustibil crucial pentru strangerea recoltei in unele regiune agricole din sudul tarii, iar situatia s-ar putea inrautati in lunile urmatoare, au declarat surse din piata pentru Reuters, relateaza News.ro.

- Fermierii din Ucraina nu ar urma sa reduca suprafata insamantata cu grau de iarna pentru recolta din 2024, in pofida costurilor logistice mai ridicate, din cauza crizei exporturilor, provocata de razboi, a declarat adjunctul ministrului ucrainean al Agriculturii, Taras Vysotskiy, pentru Reuters.Exporturile…

- Fostul președinte american Donald Trump crede ca ar fi putut convinge Rusia și Ucraina sa soluționeze criza. O asemenea declarație a facut el, raspunzind la intrebarile alegatorilor in direct la postul de televiziune Fox News. "Dupa cum știți, ma ințeleg foarte bine cu [președintele rus Vladimir] Putin.…

- Guvernul lui Mark Rutte, la un pas sa cada - Ce a provocat criza politica din OlandaCoalitia fragila a premierului olandez Mark Rutte risca sa se prabuseasca in urma luptelor interne legate de politica de primire a refugiatilor, relateaza joi mai multe media locale, citate de AFP.Supranumit "Teflon"…

- Rusia este și va continua sa fie amenințarea imediata și cea mai directa la adresa securitații euroatlantice, a declarat președintele Klaus Iohannis in limba engleza, marți, in cadrul conferinței susținute de liderii care au participat la reuniunea in format restrans pe care a organizat-o premierul…

- Spania se confrunta cu primul sau val de caldura din aceasta vara. Primul val de caldura din aceasta vara din Spania va aduce temperaturi care ar putea depasi local 44 de grade, in sudul tarii, conform agentiei nationale de meteorologie (Aemet), transmite AFP. CITESTE SI Virgin Galactic se pregateste…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca toate autoritațile romane monitorizeaza indeaproape situația din Rusia, „in deplina cooperare cu aliații”. „Toate autoritațile romane monitorizeaza indeaproape situația extraordinara din Rusia, in cooperare cu aliații noștri. Sunt la curent permanent de catre Ministerul…

- ”Este necesar sa ne asiguram ca capitalurile intreprinderilor europene, cunostintele lor, expertiza lor si cercetarile lor nu sunt folosite abuziv de catre anumite tari in aplicatii militare”, a indemnat presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen. ”Vom lucra, asadar, la cel mai bun mod de…