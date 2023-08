Stiri pe aceeasi tema

- Nava Phoenix a Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare a fost chemata, marti, de la parada de Ziua Marinei pentru a cauta o persoana care cazuse in apa, la Corbu. Apelul anunta ca o persoana cazuse de pe placa de surf.„In urma cu cateva minute, nava Phoenix, apartinand Agentiei Romane…

- Un velier cu sase persoane la bord, aflat in dificultate in Marea Neagra, in apropiere de Mangalia, a cerut sprijinul autoritatilor, iar in zona se va deplasa o nava a Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM). Reprezentantii ARSVOM au anuntat duminica, faptul ca are loc o interventie…

- Reprezentantii Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM) au plecat, vineri dimineața, intr-o operatiune de salvare a unei persoane aflata in Marea Neagra, la 80 de mile travers de Mangalia. Potrivit Ziua de Constanța, este vorba despre sportivul roman Alexandru Dumbrava. ARSVOM a…

- Doua persoane sunt in pericol de inec in Marea Neagra, in zona Mamaia Sat. La locul solicitarii se indreapta pompieri si ambarcatiuni ale Garzii de Coasta si ale Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM). Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a anuntat ca pompierii au…