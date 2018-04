Stiri pe aceeasi tema

- In acest weekend, in cadrul Zilelor Bojdeucii, au avut loc mai multe activitati. Muzeul National al Literaturii Romane Iasi a organizat o serie de evenimente pentru a marca implinirea a 100 de ani de la atestarea muzeala a Bojdeucii Ion Creanga, primul muzeu literar din Romania. "Lumea lui Creanga,…

- Elevii și profesorii Liceului ”Nicolae Iorga” Negrești au aniversat Centenarul Unirii Basarabiei cu Romania prin mai multe activitați derulate in cadrul proiectului educativ ”Impreuna la ceas centenar. Romania – Republica Moldova”, desfașurat in perioada 24-27 martie. Sambata, 24 martie, la Negrești…

- Astazi, 27 martie 2018, Ziua Unirii Basarabiei cu Romania, este, pentru prima data, oficial, zi de sarbatoare naționala in Romania. Initiativa legislativa devenita lege anul trecut, prin votul majoritatii deputatilor, apartine deputatului Eugen Tomac, presedinte executiv al Partidului Miscarea Populara.…

- Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia, impreuna cu Federația Romana de Atletism, organizeaza duminica, 25 martie, in Orașul Marii Uniri, Campionatul Național de Marș, la care vor participa cei mai buni 150 de sportivi din toate colțurile țarii. Clubul Sportiv Unirea, care are șapte secții active – atletism,…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat modificarea Codului Muncii care prevede ca Vinerea Mare devine zi nelucratoare. Proiectul a fost depus de UDMR și susținut de toate celelalte formațiuni politice. Romanii se vor putea bucura de o mini-vacanța de Paște. Administrația Prezidențiala a anunțat ca…

- In data 28 februarie 2018 se implinesc 85 de ani de cand exista primul document scris referitor la organizarea protectiei civile in Romania (Inaltul Decret Regal nr. 468 din 28 februarie 1933). Ziua Nationala a Protectiei Civile in acest an, este marcata printr-o serie de manifestari si activitati organizate…

- Comisia pentru administratie publica si organizarea teritoriului din Senat a dat raport favorabil, miercuri, initiativei legislative prin care se propune instituirea zilei de 2 aprilie ca Ziua Institutiei Prefectului din Romania.

- Piata imobiliara din Cluj aduce ieftiniri pe vechi si scumpiri pe nou la inceput de 2018 In capitala Transilvaniei locuințele vechi sunt considerabil mai scumpe decat cele noi, insa cele din urma au catigat teren in prima luna a anului 2018. Pe parcursul lui 2017, locuințele din România…