Stiri pe aceeasi tema

- Cand vine vorba de omenie și acte de caritate, Gigi Becali nu mai ține cont de nimic, nici macar de regulile de cirucalație. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe latifundiarul din Pipera chiar in timp ce incalca legea in trafic.

- Un preot din Cluj-Napoca a fost amendat dupa ce a organizat o slujba religioasa in Vinerea Mare, la care au asistat cateva zeci de persoane. Deputatul USR Emanuel Ungureanu a publicat astazi pe Facebook un video in care sustine ca preotul a incalcat din nou legea. Libertatea a contactat Politia Cluj,…

- Luka Jovic (22 de ani) este in pericol sa nu se poata intoarce la Madrid daca autoritațile sarbe il vor condamna pentru ca incalcat carantina, dupa modelul lui Prijovici (Al Ittihad). Nu se știe cand sau daca va fi reluata LaLiga, dar una dintre vedetele lui Real este in pericol sa rateze restul sezonului.…

- Decizia autoritaților de a relaxa puțin masurile anti-coronavirus, cu ocazia nopții de Inviere, a imparțit oamenii in mai multe tabere. Sunt credincioși care aprecieaza aceasta inițiativa, in timp ce alți oameni considera ca decizia va aduce mai mult rau decat bine.

- Medicii au dreptul constitutional de a refuza sa se prezinte la munca, in conditiile in care spitalul unde acestia sunt angajati nu le poate oferi protectia minimala necesara la locul de munca. In plus, conducerile unitatilor sanitare pot raspunde penal si civil pentru neasigurarea materialelor sanitare…

- Prevederea este cuprinsa in Legea asociațiilor de proprietari (190/2018), iar cei care se opun risca amenzi usturatoare. Acest lucru este posibil, insa, doar in anumite situații și in baza unui preaviz...

- Aproape nu exista asociatie unde sa nu se fi starnit nemultumiri sau conflicte deschise pe tema proprietatii comune. De aceea, am decis sa dezvoltam acest subiect, data fiind importanta lui. Care sunt bunurile considerate parti comune? Principalele acte normative care definesc spatiile si dotarile…