Stiri pe aceeasi tema

- Barbați, luați aminte! Gina Pistol a intrat in acțiune... și nu oricum! Vedeta a aratat ce inseamna sa fii o femeie independenta și le-a dat masculilor o lecție importanta de urmat, in plina strada. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Adriana Bahmuțeanu este in stare de orice! Vedeta a demonstrat ca poate intra in orice rol, chiar și in cel de model! Unde? Chiar pe strazile din Capitala! In același timp, celebra jurnalista a aratat ca este o stapana de excepție, insa in ceea ce privește legea... aceasta mai face și gafe! Iata cum…

- Mirela Vaida este o mama și o soție fericita și implinita. Zilele trecute, vedeta a fost surprinsa de fiul ei cel mic, Tudor, așa ca a impartașit bucuria cu fanii ei. Micuțul a implinit de curand 1 ani și a facut deja primii pași.Mirela Vaida a facut public intr-un filmuleț postat pe rețelele de socializare,…

- Lovitura dura pentru o cantareața de la noi! Vedeta a primit diagnosticul crunt de la medici: are cancer! Spynews.ro a intrat in posesia tuturor detaliilor despre drama prin care trece indragita artista, dar și in posesia unor imagini tulburatoare care arata cum a schimbat-o boala.

- Prin intermediul unei campanii pe care a inițiat-o, inbatalia cu COVID-19, Andreea Marin a mobilizat companii și oameni simpli,reușind sa stranga peste 600.000 de euro. Atunci cand vedeta a stat de vorba cuun doctor, mai puțin echipat corespunzator, pentru aceasta perioada, fanii auluat foc. Totul a…

- Rona Hartner a traversat cu bine cea mai critica perioada din viața ei. Vedeta a scapat de cancer și acum este extrem de precauta. Din cauza Coronavirusului s-a autoizolat cum a știut mai bine in locuința ei din sudul Franței și spune ca nu se plictisește deloc. A povestit exclusiv pentru Click! cum…