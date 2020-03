Stiri pe aceeasi tema

- Traim vremuri deosebite. Pandemia de coronavirus are consecințe pentru oamenii din intreaga lume. Starea de sanatate a populației pusa in primejdie de contaminarea cu coronavirus creeaza dificultati in multe domenii din economia țarii și atinge și unul dintre motoarele comunitații, activitatea Organizațiilor…

- Competitiile interne de handbal si pregatirea echipelor fiind oprite in aceasta perioada in Romania, din pricina pandemiei de coronavirus, jucatorii sunt acasa si asteapta reluarea activitatii. Nu face exceptie nici formatia masculina HC Dobrogea Sud Constanta, care, pentru a ramane cat mai aproape…

- Pandemia de coronavirus a bagat spaima in intreaga lume și din ce in ce mai multe state iau masuri extreme. Armata iraniana a anuntat marti ca va desfasura militari la intrarile si iesirile principalelor orase ale tarii, intr-o actiune ce precede, potrivit oficialilor, o iminenta decretare a starii…

- Englezii au anulat meciurile de fotbal din weekendul trecut din cauza pandemiei de coronavirus, insa in orașul Bath, cu o populație de 95.000 de locuitori, a fost organizat duminica un semimaraton la care au participat 6.200 de alergatori, jumatate din numarul obisnuit la aceasta curs, scrie presa britanica.Andrew…

- Serbia a introdus starea de urgenta pentru a opri extinderea coronavirusului, a declarat duminica presedintele Aleksandar Vucic, citat de Reuters preluat de agerpres. Dupa ce s-a intalnit cu inalte oficialitati din guvern si din domeniul sanitar, Vucic a afirmat ca actioneaza in conformitate cu prevederile…

- Medicul psihiatru Alexandru Paziuc a vorbit intr-un interviu pentru Adevarul despre modul in care panica creata de coronavirus modifica comportamentul oamenilor, pertuba capacitatea de intelegere si de reactie.

- Fostul mare fotbalist, Pele, acum in varta de 79 de ani, a intrat in depresie din cauza unor probleme medicale, care nu ii mai permit sa se deplaseze. Potrivit fiului sau, Edinho, fostul mare fotbalist s-a retras si sta numai in casa. Problemele au aparut dupa ce Pele s-a operat la sold. Recuperarea…

- Fotbalist moldovean la Inter Milano! Nu este o greașeala sau o gluma, ci o realitate. Este vorba despre atacantul de 17 ani Lado Ahalaia. In prezent el joaca pentru echipa de juniori de pana la 18 ani a gruparii milaneze.