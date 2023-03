Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a declarat sambata, 11 martie, ca este dispus sa viziteze Ucraina, dar numai cu conditia sa poata calatori si la Moscova, relateaza DPA, citata de Agerpres. „Voi merge in ambele locuri sau in niciunul”, a declarat Suveranul Pontif, intr-un interviu publicat in editia de sambata a ziarului…

- In aceste momente șefa statului Maia Sandu susține un briefing de presa. Evenimentul are loc la Președinție. Potrivit unor surse din Telegram, in realizarea planului de destabilizare a situației, autorii mimeaza pe forțe interne, precum formațiunea ȘOR, veterani și persoane cunoscute cu legaturile lor…

- Abubakar Iangulbaev, 31 de ani, il implora liderul cecen Ramzan Kadirov sa o elibereze pe mama sa, care este „ținuta ostatica”, și se ofera la schimb pentru a intra in detenție, relateaza The Moscow Times.Zarema Musaeva, mama avocatului, a fost arestata anul trecut, in legatura cu un caz de frauda din…

- Rusia nu a manifestat vreo dorinta ”semnificativa” de a pune capat razboiului din Ucraina, a declarat joi, 22 decembrie, secretarul de stat american Antony Blinken, la scurt timp dupa afirmatia Vladimir Putin conform careia Moscova sustine incheierea ”cat mai curand”a acestui conflict, transmite AFP…

- Președintele rus Vladimir Putin a folosit joi, 22 decembrie, cuvantul ”razboi” pentru a se referi la conflictul din Ucraina, aceasta fiind prima ocazie cunoscuta cand se abate in mod public de la descrierea folosita in mod obișnuit de Moscova, aceea de ”operațiune militara speciala”, relateaza CNN.”Scopul…

- Monica Anghel a vorbit despre intalnirea cu Papa Francisc, la cateva zile dupa ce și-a incantat fanii cu o imagine cu totul și cu totul speciala. Artista a facut publica pe rețelele de socializare o fotografie in care apare alaturi de suveranul pontif. Vedeta a spus cum a schimbat-o experiența traita.

- Pentru prima data in istorie, Premiul Saharov al Parlamentului European a fost acordat unei națiuni. Este vorba de cetațenii curajoși ai Ucrainei care lupta impotriva agresiunii ruse, reprezentați miercuri la Strasbourg de membri ai societații civile. Libertatea a stat de vorba cu Yaroslav Bojko, reprezentantul…

- Papa Francisc considera ca razboiul din Ucraina este un „razboi mondial” și nu se va incheia curand. Suveranul pontif a facut aceasta declarația intr-un interviu acordat ziarului spaniol ABC, publicat duminica. „Sunt prea multe maini implicate” „Acum președintele ucrainean Volodimir Zelenski imi trimite…