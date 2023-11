Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a participat luni la un joc de tip intrebari-raspunsuri - precum: "Ce visezi noaptea?", "Cine sunt prietenii tai?" si "Cum procedezi pentru a te calma cand esti nervos?" - in timpul unei intalniri cu mii de copii din lumea intreaga, scrie AF

- Papa Francisc a participat luni la un joc insolit de tip intrebari-raspunsuri – precum „Ce visezi noaptea?”, „Cine sunt prietenii tai?” si „Cum procedezi pentru a te calma cand esti nervos?” – in timpul unei intalniri cu mii de copii din lumea intreaga, informeaza AFP. „E adevarat ca uneori ma enervez……

- Papa Francisc a sarit luni, 6 noiembrie, in cadrul unei intalniri cu rabinii europeni, peste citirea discursului pe care il avea pregatit, spunandu-le ca nu se simte bine, informeaza Reuters."Buna dimineața. Va salut pe toți, va urez bun venit și va mulțumesc pentru aceasta vizita, care ma bucura foarte…

- Reactiile la incalzirea globala sunt “insuficiente in timp ce lumea in care traim (…) se prabuseste”, a transmis Papa Francisc. Suveranul Pontif susține ca sunt insuficiente negocierile privind schimbarile climatice care se vor desfasura sub egida ONU la Dubai, intr-un nou text publicat miercuri,…

- Papa Francisc a ridicat sambata la rangul de cardinal un numar de 21 de prelati, in special diplomati si consilieri apropiati provenind de pe patru continente si care, la un moment dat vor fi chemati sa aleaga un succesor in scaunul pontifical, transmite AFP, preluata de Agerpres.

- Actorul american Sylvester Stallone l-a „provocat” pe Suveranul Pontif la un meci de box, la Vatican. Prezentat lui Stallone si familiei sale, Papa a spus cat de mult ii plac filmele actorului, ceea ce l-a determinat pe un Stallone zambitor sa stranga pumnii ca si cum ar fi fost gata sa se lupte, spunand:…

- Papa Francisc l-a primit vineri la Vatican pe Sylvester Stallone, insoțit de soția, fiicele și fratele sau, intr-o scurta audiența privata. Dialogul dintre Suveranul Pontif și celebrul actor american a facut deliciul presei internaționale.

- Papa Francisc a cerut sambata liderilor sa risipeasca "norii intunecați ai razboiului", vorbind intr-o țara situata intre doua puteri mondiale - Rusia și China. In Mongolia, Papa a criticat corupția și a cerut mai multe acțiuni pentru mediu.Papa Francisc a cerut sambata sa se faca mai mult pentru…