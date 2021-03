Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a declarat ca isi mentine vizita in Irak, in perioada 5-8 martie, in pofida tirurilor de rachete care au lovit miercuri o baza americana din vestul tarii, provocand moartea unei persoane, relateaza AFP si Reuters potrivit Agerpres. "Voi merge in Irak in pelerinaj", a declarat papa dupa…

- Vaticanul și-a anunțat angajații ca risca sa își piarda locul de munca daca refuza sa se vaccineze împotriva COVID-19 fara motive de sanatate justificate, relateaza Reuters.Un decret semnat de cardinalul Giuseppe Bertello, în efect guvernatorul Vaticanului, afirma ca vaccinarea…

- Organizatia caritabila a Vaticanului, Caritas Internationalis (CI), a solicitat vineri Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) sa organizeze o intrunire a Consiliului de Securitate prin care sa se statueze ca distribuirea echitabila a vaccinurilor impotriva noului coronavirus reprezinta o chestiune de…

- Papa Francisc a declarat ca este foarte hotarât sa calatoreasca în Irak la începutul lunii martie ca „pastor al persoanelor care sufera”, vorbind luni reporterilor de la ”Serviciul de știri catolic”, potrivit AFP.Chiar daca instrucțiunile de distanțare…

- Papa Francisc va citi mesajul de Craciun din interiorul Vaticanului si nu din balconul central in aer liber al Bazilicii Sfantul Petru, din cauza unor noi restrictii impotriva coronavirusului instituite in Italia, a precizat marti Vaticanul, informeaza Reuters preluat de agerpres. In plus fata de…

- ​Papa Francisc a împlinit joi 84 de ani, aceasta fiind a opta sa aniversare de când a fost ales papa și una marcata de pandemia de COVID-19.Deși agenda oficiala a Vaticanului nu arata joi evenimente deosebite pentru suveranul pontif, cel mai probabil acesta va celebra muncind ca…

- Papa Francisc va vizita Irakul in luna martie a anului viitor, a anunțat, luni, biroul de presa al Vaticanului, informeaza CNN.Calatoria Suveranului Pontif in aceasta țara devastata de razboi ar putea fi prima deplasare in afara Italiei pe care acesta o ofectueaza de la debutul pandemiei de coronavirus.Papa…