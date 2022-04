Stiri pe aceeasi tema

- Seful Bisericii Catolice a lansat un apel la adresa sefului Bisericii Ortodoxe Ruse pentru a si uni eforturile in vederea incheierii ostilitatilor din Ucraina, transmite luni DPA.Fie ca Sfantul Duh sa ne schimbe inimile si sa ne transforme in aducatori ai pacii, in special in Ucraina ravasita de razboi,…

- Papa Francisc a anuntat ca intalnirea sa planificata in luna iunie cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Chiril, a fost anulata, deoarece in acest moment „ar putea crea multa confuzie”, insa Suveranul Pontif a declarat ca „este dispus sa faca orice pentru a opri razboiul” din Ucraina, iar Vaticanul…

- Premierul britanic Boris Johnson s-a adresat direct cetatenilor rusi, carora le-a transmis in limba rusa, intr-o inregistrare video, ca merita sa afle adevarul despre atrocitatile comise in Ucraina dupa invazia rusa, transmite AFP. „Poporul rus merita adevarul, meritati sa aflați faptele”, a spus liderul…

- Papa Francisc a facut un apel la abolirea razboiului, inainte ca razboiul „sa aboleasca umanitatea”, pe fondul temerilor unui conflict global antrenat de invazia Rusiei in Ucraina, transmite Antena 3. Papa s-a adresat miilor de oameni aflați in Piața Sfantul Petru din Roma pentru binecuvantarea sa…

- Papa Francisc a criticat, joi, cresterea cheltuielilor pentru aparare ale statelor occidentale in urma invaziei ruse in Ucraina, calificand-o drept „o nebunie”. Papa spune ca trebuie gasita o noua cale de echilibrare a puterii mondiale, relateaza Reuters. Razboiul din Ucraina este un produs al „vechii…

- Papa Francisc a calificat, duminica, conflictul din Ucraina „masacru fara sens” si a cerut liderilor sa opreasca „acest razboi dezgustator”, scrie Le Figaro. „Agresiuena violenta contra Ucrainei nu se opreste din pacate”, a declarat suveranul pontif in fata a mii de persoane din Piata Sfantul Petru,…

- Papa Francisc a cerut, duminica, in timpul rugaciunii Angelus, in Piata Sfantul Petru, oprirea atacurilor armate in Ucraina, relateaza AFP. ”Faceți armele sa taca. Dumnezeu e cu cei care cauta pacea, nu violența”. ”Ma gandesc la batrani, la toti cei care, in acest moment, cauta un refugiu, la mamele…

- Papa Francisc a efectuat, vineri, o vizita la Ambasada Rusiei, in apropiere de Sfantul Scaun, pentru a-si ”manifesta ingrijorarea fata de razboiul” din Ucraina, anunta Vaticanul, relateaza AFP. Suveranul Pontif s-a intalnit cu ambasadorul rus Aleksandr Avdeiev timp de ”peste o jumatate de ora”. Papa…