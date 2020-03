Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii ar trebui sa foloseasca zilele in care se afla in izolare fortata in locuinte din cauza pandemiei de coronavirus pentru a se reconecta cu familia, a declarat papa Francisc intr-un interviu publicat miercuri, citat de DPA, noteaza Agerpres. Intr-un interviu acordat ziarului italian La Repubblica,…

- Guvernul a extins, marți, restricțiile asupra populației israeliene, deoarece numarul cazurilor cu coronavirus a crescut la 337. Premierul Benjamin Netanyahu a promis ca numarul persoanelor testate pentru aceasta infecție va crește foarte mult in urmatoarea perioada, conform Jerusalem Post citat…

- Fosta handbalista de la Oltchim Ramnicu Valcea, Florentina Caracadia, a caștigat 14 titluri de campioana, 12 ca jucatoare și doua ca antrenoare secunda. Ea este stabilita acum in Belgia, și a...

- Potrivit sursei citate, cinci persoane venite din Italia au refuzat sa intre in centrul de carantina. Oamenii au incercat sa convinga autoritațile ca nu au semne de boala și ar trebui sa mearga acasa. Abia dupa ce polițiștii au intervenit sa aplaneze scandalul, oamenii au acceptat sa ramana in centru.Dupa…

- Autor: Florentin SCALETCHI Puiul de om cat este copil si e inca la scoala nu ar vrea sa se desparta de parinti, ca o data ajuns adolescent sa uite aproape total de ei. Inca de tineri, ei isi doresc o familie cu ideea de a avea la randul lor copii asa cum a vazut si trait in propria familie. Pentru…

- Mai multe localitați de langa Dej nu au medic de familie, arata cele mai recente date centralizate de Federația Naționala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF). In zona municipiului Dej se gasesc trei localitați care nu au medic de familie. Este vorba despre Jichișu de Jos (1127 populație), Bobalna…

- S-a aflat adevarul! La inceput de 2020, premierul Ludovic Orban și ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, au mutat in forța, continuand cu execuțiile.In locul celor executați, au fost instalați... Citește AICI adevarul despre ultimele EXECUȚII facute de Ludovic Orban și Marcel Vela - Oamenii instalați…