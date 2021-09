Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a indemnat Ungaria sa-și „deschida brațele catre toata lumea” intr-o aparenta critica voalata fața de politicile anti-migraționiste ale lui Viktor Orban, la inceputul vizitei de patru zile a Suveranului Pontif in Europa centrala.

- Papa Francisc a lansat miercuri un apel catre oameni sa se vaccineze împotriva COVID-19, afirmând ca vaccinurile ar putea pune capat pandemiei, însa acest lucru trebuie facut de catre toata lumea, relateaza Reuters și Agerpres.„Multumita lui Dumnezeu si muncii multora,…

- Papa Francisc a facut miercuri un apel catre oameni, prin care ii indeamna sa se vaccineze anti-COVID-19. Acesta spune ca imunizarea populatiei ar putea pune capat pandemiei si ca este singura solutie care exista in prezent.

- Sotia premierului Boris Johnson, Carrie Johnson, a facut a doua doza de vaccin impotriva Covid-19. Carrie Johnson le indeamna pe femeile insarcinate sa se imunizeze anti-coronavirus. “Tocmai ce mi s-a facut a doua doza de vaccin si ma simt minunat! Stiu ca multe femei insarcinate sunt ingrijorate cu…

- Suveranul Pontif, 84 de ani, operat duminica , 4 iulie, la colon, a incheiat tratamentul post-chirurgical, insa va ramane internat alte cateva zile pentru ”optimizarea tratamentului sau medicamentos”, a anuntat luni Vaticanul, informeaza Reuters si AFP, citate de Agerpres . Vaticanul a anunțat la momentul…

- Papa Francisc, operat recent la colon, a trecut miercuri printr-un episod febril. Vaticanul transmite insa ca examenele medicale ale Suveranului Pontif sunt normale. Miercuri seara, Papa Francisc a trecut printr-un episod de febra. „Papa Francisc a petrecut (miercuri) o zi linistita, a mancat si s-a…

- Papa Francisc, in varsta de 84 de ani, a fost supus duminica, la Roma, unei interventii chirurgicale, dupa cum se știe deja. Intervenția a fost ”programata” pentru o inflamatie a colonului. Potrivit AFP, Papa a fost internat la spitalul A. Gemelli din capitala Italiei, unde a suferit ”o interventie…

- Un alt fel de participant a aparut miercuri la audiența generala pe care Papa Francisc a ținut-o la Vatican: Spiderman, transmite Reuters. Un barbat imbracat in costumul complet al eroului de benzi desenate, inclusiv cu masca de Spiderman, s-a așezat in secția VIP a audiențelor ținute in curtea San…