Stiri pe aceeasi tema

- Portugalia gazduiește Ziua Mondiala a Tineretului - cel mai mare eveniment catolic din lume, la care participa și papa Francisc. Sunt așteptați la Lisabona peste un milion de oameni din peste 180 de țari - inclusiv Romania.

- O companie romaneasca, producator și distribuitor de inputuri pentru agricultura, prospecteaza piața din Angola, unde ingrașamintele chimice sunt nu doar scumpe, ci și greu de procurat. Aceasta este a doua piața africana vizata de romani, dupa Congo, unde firma este prezentata deja. Octavian Petrescu,…

- In cursul dimineții de vineri, papa Francisc a fost externat din spital, medicul care l-a operat, Sergio Alfieri, spunand jurnaliștilor ca suveranul pontif va putea sa efectueze calatoriile apostolice, transmite Vatican News. Este vorba despre calatoria la Lisabona cu ocazia Zilei mondiale a tineretului…

- Papa Francisc a fost externat vineri dimineata, la noua zile dupa ce a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru repararea unei hernii abdominale. Suveranul pontif, in varsta de 86 de ani, a parasit spitalul Gemelli din Roma intr-un fotoliu rulant, facand cu mana reporterilor si simpatizantilor…

- Potrivit mai multor agenții italiene, papa Francisc este, in prezent, la Spitalul Gemelli pentru examene medicale de control. Potrivit Vaticanului, care a comunicat informații cotidianului italian La Republica, vizita suveranului pontif la acest spital a fost ”programata”. Este de menționat ca, la…

- YMCA Romania invita comunitatea noastra la un concert de excepție „Ucraina -Terra Incognita”, eveniment care va avea loc miercuri, 31 mai, incepand cu ora 18.00, la Biserica greco-catolica Sf. Anton de Padova, situata in Baia Mare, strada Victoriei nr 15. In premiera in Baia Mare, tinerii profesioniști…

- Editia cu numarul 12 a Mogosoaia ClasicFest va avea loc in spatiile Palatului Brancovenesc de la Mogosoaia pe 27 si 28 mai si va reuni participanti din mai multe tari, precum India, Franta, Mexic, Ecuador, Portugalia, China, Armenia, Japonia si Romania.Cu ocazia evenimentului, care are loc sub genericul…