- Papa Francisc deplange miercuri „scenarii tot mai alarmante” care se profileaza in Ucraina si care ameninta „pacea tuturor”. „Am o mare durere in suflet in fata agravarii situatiei in Ucraina. In pofida eforturilor diplomatice din ultimele saptamani, se deschid scenarii tot mai alarmante. La fel ca…

- Rusia ar putea declanșa un conflict armat fara precedent in Europa, afirma politologul Cristian Pirvulescu. Chiar daca nu va ataca țarile care fac parte din NATO, Ucraina ramane o ținta sigura și este posibil ca invazia sa se produca din mai multe zone de frontiera. Specialistul spune ca liderul rus…

- Marea Britanie a acuzat Kremlinul ca vrea sa instaleze un lider pro-rus la conducerea Ucrainei, spunand ca serviciile de informații rusești au contactat politicieni ucraineni ca parte a planului pentru o ofensiva militara. Potrivit Londrei, unul dintre numele luate in considerare de Rusia este Evgheni…

- Suveranul Pontif se declara ingrijorat de tensiunile de la granița Ucrainei și a facut duminica un apel la organizarea unei zile internaționale de „rugaciune pentru pace” pe 26 ianuarie pentru a opri agravarea crizei, avertizand ca tensiunile amenința securitatea Europei și risca sa aiba consecințe…