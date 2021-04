Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc i-a indemnat pe credincioși la slujba oficiata la Vatican sambata seara sa nu iși piarda speranța „in aceste luni intunecoase de pandemie”, potrivit Reuters. „In aceste luni intunecoase de pandemie, sa-L ascultam pe Domnul Inviat care ne invita sa incepem din nou și sa nu ne pierdem niciodata…

- In aceste vremuri intunecate, cand omenirea se confrunta cu pandemia si alte boli, crestinii nu trebuie sa uite ca lacrimile lor vor fi uscate si temerile lor vor fi inlocuite de speranta, a transmis Papa Francisc la liturghia de Paste din Bazilica Sfantu Petru sambata seara. "Intotdeauna…

- Raed Arafat a anuntat in ceea ce priveste Pastele ca spera ca in acest an sa existe o mai mare libertate comparativ cu anul trecut. Raed Arafat, despre cum va arata Pastele in acest an: ”Speranta noastra este sa fie mult mai bine decat anul trecut” ”Speranta noastra este sa se ajunga sa fie mult mai…

- Cu cateva ore inainte de a incepe calatoria sa apostolica in Irak, papa Francisc a transmis un mesaj video in care se adreseaza intregii populații irakiene, menționand creștinii, musulmanii, evreii și yazidi. Papa vorbește in termeni de ”pelerinaj” și spune ca ajunge in mijlocul lor ca pelerin de pocaința,…

