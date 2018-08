Papa Francisc condamnă divorţul: Vă rog... Papa Francisc a condamnat miercuri divortul, care, potrivit lui, 'a devenit o moda', cand ideal ar fi ca familiile sa ramana 'unite', in cadrul Audientei generale desfasurate in piata Sf.Petru, relateaza EFE. 'Este o moda, in reviste se poate citi ca cineva a divortat... dar va rog, este un lucru neplacut. Am respect pentru tot, dar ideal nu este divortul, separarea, distrugerea familiei. Idealul pentru o familie este sa ramana unita', a spus papa. Vizita in Irlanda Suveranul pontif a profitat de Audienta generala de miercuri pentru a rememora vizita sa in Irlanda, prilejuita… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

