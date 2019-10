Papa Francisc: Arhivele Vaticanului nu vor mai fi 'secrete'

Stiri pe aceeasi tema

- Organizat in perioada 6-27 octombrie si dedicat problemelor de mediu, sociale si pastorale ale statelor strabatute de Amazon, sinodul a reunit la Vatican cardinali si peste 184 de episcopi, dintre care peste 60% provin din cele noua tari amazoniene ale Americii Latine. Papa Francisc a promis…

- Cel puțin doi oameni au fost impușcați mortal in preajma unei sinagoge din orașul german Halle, anunța The Independent, citeaza b1.ro.Poliția locala anunța ca focurile au fost trase aleatoriu dintr-o mașina aflata in mișcare.

- Cursa nebuneasca pe o șosea din Germania. Un automobil de lux, inmatriculat in Romania, ce gonea cu peste 200 km/ora, a fost urmarit de polițiști pe o distanța de aproape 70 de kilometri. Surpriza uriașa a venit in momentul in care oamenii legii au vazut cine se afla in mașina.

- Tânara activista suedeza pentru clima, Greta Thunberg, și alți 15 copii au depus luni o plângere la Națiunile Unite, acuzând cinci dintre marile economii ale lumii ca au încalcat drepturile omului prin faptul ca nu au luat masuri adecvate pentru a opri criza climatica, potrivit…

- Președintele Klaus Iohannis a salutat adoptarea, joi, de catre Parlamentul European a rezoluției prin care UE condamna Pactul Ribbentrop-Molotov incheiat intre Uniunea Sovietica și Germania nazista, semnat la 23 august 1939.„Președinte Romaniei, Klaus Iohannis, saluta Rezoluția referitoare…

- Președintele german Frank-Walter Steinmeier a cerut iertare victimelor poloneze ale razboiului declanșat de Germania la 1 septembrie 1939, intr-o ceremonie la care a participat și omologul sau polonez Andrzej Duda, transmite DPA, preluata de Agerpres. Pe de alta parte, polonezii nu se mulțumesc doar…

- Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki s-a alaturat solicitarilor ca Germania sa plateasca despagubiri de razboi tarii sale pentru pierderile suferite in timpul ocupatiei naziste, scrie presa germana de miercuri, preluata de dpa, potrivit Agerpres.Citește și: Lider PNL: Majoritatea bugetarilor…

- Marimea disproportionata a reparatiilor platite de Germania, aferente celui de-al Doilea Razboi Mondial, pentru pierderile imense suferite de Polonia in comparatie cu cele platite de Berlin tarilor occidentale reprezinta o discriminare, potrivit ministrului de externe polonez Jacek Czaputowicz, transmite…