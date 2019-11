Papa Francisc a declarat sambata ca adultii pot invata de la tineri in ce priveste protectia mediului inconjurator, in cadrul unei audiente cu elevii care au participat la o intalnire mondiala asupra ecologiei, relateaza EFE. "Si noi adultii putem invata de la copiii care, in tot ceea ce priveste protectia naturii, se afla in avangarda", a spus Suveranul pontif in fata miilor de elevi si profesori prezenti in Aula Paul al VI-lea din Vatican. Audienta a fost punctul final al intalnirii mondiale ''Io posso'', organizata de reteaua de scoli catolice FIDAE, la care au participat aproape…