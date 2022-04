Papa Francisc a trebuit sambata sa foloseasca un ascensor pentru a se imbarca intr-o aeronava care l-a dus in Malta. Masura a fost luata pentru „a evita efortul inutil”, potrivit purtatorului de cuvant al Vaticanului, Matteo Bruni, citat de Reuters . A fost prima data in cele 36 de calatorii in strainatate ale papei Francisc, in varsta de 85 de ani, in care suveranul pontif nu a urcat singur treptele avionului. Suveranul pontif, care face o vizita de doua zile in Malta, sufera de sciatica, o afectiune a nervilor care ii provoaca dureri la picioare, noteaza Reuters. Papa Francisc a fost nevoit…