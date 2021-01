PAPA, decizie RADICALĂ în legătură cu VACCINAREA! A invocat ”negaționismul suicidar” Papa Francisc a anuntat sambata ca se va vaccina „saptamana viitoare”, intr-un interviu pentru televiziunea italiana Canale 5 in care a afirmat ca opozitia fata de vaccinul impotriva Covid tine de un „negationism suicidar”, scrie AFP. Turiștilor li se pregatește O MARE SURPRIZA! MAMAIA va arata mult schimbata „Saptamana viitoare, incepem sa o facem aici (la Vatican) si am o programare, trebuie facut”, a spus Papa, in acest interviu care va fi difuzat duminica seara dar din care televiziunea a publicat extrase. In fata vaccinului, „exista un negationism suicidar pe care nu as sti sa-l explic,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Cred ca din punct de vedere etic toata lumea ar trebui sa ia vaccinul”, a spus Papa intr-un interviu acordat postului TV Canale 5.„Este o alegere etica, deoarece nu te joci doar cu sanatatea ta, cu viața ta, ci și cu viața al altora", aratat Suveranul Pontif.Vaticanul - oficial Statul Cetații Vaticanului…

- Papa Francisc a anuntat sambata, 9 ianuarie, ca va fi vaccinat „saptamana viitoare.” Papa Francisc: ”Exista o negare sinucigasa pe care nu as putea sa o explic, dar astazi trebuie sa fim vaccinati”.

- Papa Francisc se va vaccina saptamana viitoare impotriva COVID-19 și ii indeamna pe toți oamenii sa se imunizeze. „Cred ca este etic ca toti oamenii sa se vaccineze. Este o alegere etica, pentru ca te joci cu sanatatea ta, cu viata ta, dar si cu vietile altora”, a spus Suveranul Pontif, citat de Reuters.…

- Doctorul Virgil Musta este pe frontul Covid-19, de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, inca de la apariția primului caz. A vazut multe, a trecut prin multe, le-a redat sanatatea multor pacienți. A petrecut mult timp incercand sa combata virusul și este tot acolo, pe baricade.…

- Vaccin impotriva covid-19 va fi trimis lucratorilor din prima linie a crizei sanitare, personalului medical si persoanelor in varsta, a anuntat Trump joi, intr-o videoconferinta cu militari americani desfasurati in strainatate, cu ocazia Thanksgiving.

- Liderii celor mai mari 20 de economii din lume se vor angaja sa plateasca pentru o distribuție echitabila a vaccinurilor, medicamentelor și testelor COVID-19 in lume, astfel incat țarile mai sarace sa nu aiba de suferit, dar sa și reduca nivelul datoriilor acestora, arata un proiect de comunicat…

- In ciuda pandemiei de coronavirus, Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania (RNMR) anunta ca a decis sa nu anuleze editia 2020 a evenimentului Noaptea Muzeelor. Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania va anula acest eveniment doar in condițiile in care autoritațile vor lua o decizie in acest sens.…

- In Marea Britanie, autoritațile responsabile de sanatatea publica sunt pregatite sa inceapa distribuirea vaccinului Oxford AstraZeneca incepand de lunea viitoare, potrivit The Sun . Angajații unui spital major din Londra au fost informați ca vor primi primele doze ale vaccinului dezvoltat de cercetatorii…