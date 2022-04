Papa Francisc a recunoscut „martiriul” preotilor italieni Giuseppe Bernardi si Mario Ghibaudo, ucisi de invadatorii nazisti in 1943, ceea ce va insemna viitoarea lor beatificare, a anuntat sambata Sfantul Scaun. Suveranul pontif argentinian a autorizat decretele care atesta martiriul celor doi preoti, in cadrul unei audiente cu prefectul Congregatiei pentru cauzele sfintilor, Marcello Semeraro, ceea ce va insemna beatificarea lor fara a fi nevoie de un miracol, relateaza EFE. Vaticanul considera ca cei doi preoti au fost ucisi din ura fata de credinta la 19 septembrie 1943 in orasul italian Boves…