Compania italiana Enel se pregateste sa creasca semnificativ investitiile in Romania in urmatoarea perioada, in special in sectorul energiei regenerabile, a anuntat, marti, directorul financiar al companiei, Alberto de Paoli, intr-o conferinta de presa. "Suntem aproape de o crestere mare, mare a investitiilor in Romania in toate afacerile, in principal in regenerabile, unde vom reincepe dezvoltarea, dar si in retele", a spus Paoli. La randul sau, Francesco Starace, CEO al grupului, a aratat ca Romania este o tara minunata pentru investitorii straini si poate beneficia foarte mult de pe urma politicii…